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10 августа, 13:41

Общество

Температура в Москве может опуститься до 15 градусов в середине недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве может опуститься до 15 градусов тепла в середине наступившей недели. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, теплыми днями будут понедельник и вторник, 10 и 11 августа.

"В Москве максимальная температура воздуха плюс 23–27 градусов. В понедельник без осадков, а во вторник вероятность кратковременных дождей возрастает: по области пройдет кратковременный дождь, местами, вероятно, прогремит гроза", – уточнил синоптик.

При этом, добавил он, температуры ночью будут держаться на уровне 10–15 градусов.

Похолодание придет в столицу со среды, 12 августа, что будет связано с прохождением атмосферного фронта. Ильин пояснил, что в этот период ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит всего 12–17 градусов тепла по области, по Москве – 15–17.

Эта температура сохранится в четверг и пятницу, 13 и 14 августа.

"Начиная со среды ночные значения понизятся до плюс 8–13. К выходным дождей станет меньше, в субботу – воскресенье (15–16 августа. – Прим. ред.) снова станет солнечно, также ожидается и потепление до 19–24 градусов", – сказал Ильин.

Ветер 10 августа прогнозируется юго-западный, 5–10 метров в секунду, 11-го числа из-за дождевой облачности при грозе порывы могут достигать до 12–15 метров в секунду. Со среды ветер подует с северо-запада, 6–11 метров в секунду, затем ослабнет до 3–8. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба, затем упадет до 740.

"Устойчивости в процессах не наблюдается. Поднявшись к выходным выше 20 градусов, температура простоит несколько дней на нормальном, комфортном уровне, затем снова опустится ниже 20 на пару-тройку дней, а затем снова рост до 25–27 во второй половине августа, местами и чуть выше. Однако 30-градусная жара не вернется", – заключил синоптик.

Между тем июль оказался самым теплым месяцем с начала регулярных метеонаблюдений в России, которые ведутся с 1891 года. Однако, несмотря на рекорд в масштабах страны, в Москве и Санкт-Петербурге температура находилась в пределах климатической нормы.

Кроме того, в этот месяц солнце в Москве светило 247 часов. Это на 47 часов меньше нормы, которая для июля составляет 294 часа. Наиболее солнечный июль в столице был в 2014 году – тогда солнце светило 411 часов.

Температура воздуха составит до 25 градусов в Москве 10 августа

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