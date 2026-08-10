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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где проживают около 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

Губернатор департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури сообщила, что в результате землетрясения есть пострадавшие.

"Мы обеспокоены афтершоками. Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице (департамента. – Прим. ред.) Кибдо есть пострадавшие и зафиксированы серьезные повреждения зданий", – написала губернатор в соцсети Х.

Кроме того, кафедральная базилика в колумбийском городе Манисалес получила серьезные повреждения. По данным радио Caracol, частично обрушилась башня храма.

Колумбийская геологическая служба уточнила, что магнитуда землетрясения с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4. Подземные толчки сильно ощущались в различных городах страны, включая столицу Боготу.

Ранее землетрясение, магнитуда которого составила 5,6, произошло в американском штате Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 54 километрах от населенного пункта Скуэнтна. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.