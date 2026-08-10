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10 августа, 20:54

Политика

ЦИК не будет менять бюллетени до решения по апелляции "Яблока"

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Центризбирком России не станет пересматривать текст федерального избирательного бюллетеня после отмены Верховным судом регистрации списка партии "Яблоко". Об этом заявил ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Изменения возможны только после вступления судебного решения в силу.

"До рассмотрения дела в апелляции и вступления решения в законную силу никаких действий с избирательными бюллетенями производиться не будет", – сказал Булаев.

5 августа председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании и подал исковое заявление в суд об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии.

В ходе судебного заседания, которое прошло 10 августа, были представлены документы Росфинмониторинга, в которых числятся 72 человека. На их счета поступали деньги из Индии, Грузии, Германии, США и других стран.

Верховный суд РФ снял "Яблоко" с выборов в Госдуму. Адвокат фракции Гаджи Алиев заявил, что решение суда будет обжаловано. Лидер партии Николай Рыбаков сообщил, что против "Родины" и Журавлева предъявят иск о защите деловой репутации.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

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