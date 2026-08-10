10 августа, 19:54Город
Пять новых аттракционов появятся в парке "Орион" в 2027 году
Фото: пресс-служба ВДНХ
Еще 5 аттракционов появятся в тематическом парке "Орион" в следующем году. Об этом сообщил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров в интервью ТАСС.
"Уже сегодня ВДНХ является крупнейшей всесезонной фестивальной и развлекательной площадкой России: ежегодно здесь проходит более 1600 мероприятий. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать территорию", – заявил Шогуров.
По его словам, в этом году в парке "Орион" появилось пять новых аттракционов. При этом в 2027-м будет запущено еще 5 горок. Благодаря этому в парке будет действовать более 30 развлечений.
Кроме того, до конца года на ВДНХ также откроются четыре новых гастрономических заведения, в числе которых два семейных ресторана, гастроном и кафе.
"В первом полугодии у нас уже открылись три новых заведения, а до конца года планируется запуск еще четырех", – отметил Шогуров.
Помимо этого, в июле начался конкурс "Гастроинкубатор" для начинающих предпринимателей.
До середины октября гости могут посетить 19 механических аттракционов, 4 аркадных комплекса с тирами, 4 тематических павильона и канатную дорогу "Воздушный трамвай". Узнать актуальные сведения о расписании мероприятий и работе горок, а также купить билеты можно в информационных центрах на территории парка и на официальном сайте.
В рамках реализации стратегии развития ВДНХ до 2030 года количество тематических объектов парка аттракционов "Орион" увеличится более чем в 3 раза.
1 августа в "Острове мечты" прошло техническое открытие новой уличной части парка. После открытия всех новых зон количество механических аттракционов превысит 60, что позволит парку войти в пятерку крупнейших в мире по этому показателю.
Аттракционы последнего поколения от ведущих мировых производителей соответствуют российским и международным стандартам безопасности. Часть из них не имеет аналогов в России, некоторые модели представлены в мире в единичных экземплярах.