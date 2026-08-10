Пять новых аттракционов появятся в парке "Орион" в 2027 году

Фото: пресс-служба ВДНХ

Еще 5 аттракционов появятся в тематическом парке "Орион" в следующем году. Об этом сообщил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров в интервью ТАСС.

"Уже сегодня ВДНХ является крупнейшей всесезонной фестивальной и развлекательной площадкой России: ежегодно здесь проходит более 1600 мероприятий. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать территорию", – заявил Шогуров.

По его словам, в этом году в парке "Орион" появилось пять новых аттракционов. При этом в 2027-м будет запущено еще 5 горок. Благодаря этому в парке будет действовать более 30 развлечений.

Кроме того, до конца года на ВДНХ также откроются четыре новых гастрономических заведения, в числе которых два семейных ресторана, гастроном и кафе.

"В первом полугодии у нас уже открылись три новых заведения, а до конца года планируется запуск еще четырех", – отметил Шогуров.

Помимо этого, в июле начался конкурс "Гастроинкубатор" для начинающих предпринимателей.

До середины октября гости могут посетить 19 механических аттракционов, 4 аркадных комплекса с тирами, 4 тематических павильона и канатную дорогу "Воздушный трамвай". Узнать актуальные сведения о расписании мероприятий и работе горок, а также купить билеты можно в информационных центрах на территории парка и на официальном сайте.

В рамках реализации стратегии развития ВДНХ до 2030 года количество тематических объектов парка аттракционов "Орион" увеличится более чем в 3 раза.

1 августа в "Острове мечты" прошло техническое открытие новой уличной части парка. После открытия всех новых зон количество механических аттракционов превысит 60, что позволит парку войти в пятерку крупнейших в мире по этому показателю.

Аттракционы последнего поколения от ведущих мировых производителей соответствуют российским и международным стандартам безопасности. Часть из них не имеет аналогов в России, некоторые модели представлены в мире в единичных экземплярах.

