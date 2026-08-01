Уличная часть парка развлечений открылась в "Острове мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Острове мечты" 1 августа прошло техническое открытие новой уличной части парка. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что после открытия всех новых зон количество механических аттракционов превысит 60, что позволит парку войти в пятерку крупнейших в мире по этому показателю.

"Сегодня "Остров мечты" – это сложная технологическая экосистема, в которой инженерные решения, цифровые технологии, системы безопасности и тематическое проектирование работают как единое целое", – подчеркнул основатель парка развлечений Амиран Муцоев.

Гостям станут доступны 15 тематических зон и свыше 100 развлечений. Единый билет действует как в крытой, так и в открытой части. Уличная территория по масштабу сопоставима с закрытым пространством и разделена на пять тематических зон.

Первая зона – "Долина исследователей", где наука соединяется с приключениями. Там разместили 10 механических аттракционов, включая 68-метровую поворотную обзорную башню падения "Свободный полет" – самую высокую в России, а также гигантский маятник "Звездная орбита", который поднимает посетителей на высоту десятиэтажного дома и вращает на 360 градусов.

Вторая зона – "Территория скорости" для любителей драйва. Там расположена экстремальная монорельсовая катальная гора "Пламя скорости" длиной 631 метр. Это первый аттракцион такого типа в Восточной Европе. Подобных моделей в мире всего два.

Третья зона – "Деревня дримчиков" площадью как три футбольных поля FIFA. Там расположены домики талисманов парка, семь механических аттракционов и интерактивный зеленый лабиринт, для которого высадили около 1,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников.

Четвертая зона – "Город мечтателей" – мультимедийное пространство, где каждый посетитель может стать частью интерактивной истории.

Пятая зона – "Рыбацкая бухта" для спокойных прогулок у воды. Обустроены набережная, аутентичные рыбацкие домики, смотровая площадка, амфитеатр, пирс, фотозоны, объекты уличной гастрономии и десятки арт-объектов.

Заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям АО ХК "Остров мечты" Екатерина Лошкарева отметила, что сегодня путешествия все чаще строятся вокруг событий и уникальных развлечений, а не только классических достопримечательностей.

"Люди приезжают в города не только ради архитектуры или истории, но и ради событий, уникальных мест, развлечений и возможностей провести время всей семьей", – отметила она, приведя Москву в качестве примера трансформации туристической инфраструктуры.

Проект отражает мировой подход к созданию тематических парков, где ключевую роль играет комплексный опыт посетителя: сочетание аттракционов, прогулочных зон, гастрономии, культурных событий и общественных пространств.

При проектировании новых зон команда архитекторов, инженеров, дизайнеров, технологов и IT-специалистов уделяла особое внимание безопасности и комфорту. Сохранен природный ландшафт, здоровые деревья, территория дополнительно озеленена. В уличном секторе высадили более 200 лиственных и 60 хвойных деревьев, свыше шести тысяч лиственных и около двух тысяч хвойных кустарников.

Аттракционы последнего поколения от ведущих мировых производителей соответствуют российским и международным стандартам безопасности. Часть из них не имеет аналогов в России, некоторые модели представлены в мире в единичных экземплярах.

Ранее сообщалось, что столичные парки в июне посетили свыше 46 миллионов человек. По сравнению с прошлым годом их посещаемость выросла на 61%. Для гостей провели свыше 5,5 мероприятий.