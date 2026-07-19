Наталья Сергунина: в июне московские парки привлекли более 46 миллионов посетителей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московские парки, подведомственные столичному департаменту культуры, в июне приняли более 46 миллионов посетителей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, по сравнению с июнем прошлого года посещаемость парков выросла на 61%. Для гостей провели свыше 5,5 тысячи мероприятий, включая патриотические акции, концерты, исторические и музыкальные фестивали, мастер-классы, спектакли, спортивные тренировки, экскурсии и лекции.

"Парки привлекают горожан и туристов событийной программой и инфраструктурой для спокойного, активного и познавательного отдыха – от сезонных библиотек и спортплощадок до лекториев и уличных кинотеатров", – рассказала Сергунина.

Мероприятия в парках в теплый сезон организуют в рамках проекта "Лето в Москве". В их числе фестивали "Времена и эпохи" и "Театральный бульвар", а также V Международный московский джазовый фестиваль.

Для любителей чтения на площадках в разных районах Москвы работают лесные библиотеки. В будни их используют как коворкинг-зоны, а в выходные там проходят пленэры, спектакли и квизы.

Усадьбу Воронцово, парк 50-летия Октября и другие локации объединяет фестиваль "Кино в парках". Зрителям показывают современные картины, советские фильмы и анимацию.

Кроме того, в зеленых зонах регулярно проводят краеведческие прогулки, спортивные тренировки, лекции, встречи языковых кружков, уроки ораторского мастерства и танцев. Для детей организованы творческие занятия, познавательные программы и профориентационные семинары.

Популярностью у посетителей пользуются бассейны и зоны отдыха у воды. Они расположены в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", ландшафтном парке "Митино", парках "Ходынское поле" и 50-летия Октября.

Между тем в национальном парке "Лосиный остров" планируют провести работы по благоустройству нескольких участков. Планируется модернизировать лыжную трассу общей протяженностью около 13 километров.

На отрезке длиной 3,6 километра появится система искусственного оснежения – это позволит продлить лыжный сезон и сделать занятия спортом более комфортными. На детской площадке "Поляна сказок" в районе улицы Проходчиков появятся новые игровые элементы. Еще одну детскую площадку обновят в районе Ивантеевской улицы.

