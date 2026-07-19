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19 июля, 16:39

Политика

Трамп заявил, что Иран нужно включить в законопроект о санкциях против РФ

Фото: AP Photo/POOL/Saul Loeb

Президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию включить Иран в законопроект, предусматривающий ввод санкций против России. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, это то, что хотел сделать покойный сенатор Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов).

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении города Акаба в Иордании, граничащего с израильской территорией. Об этом говорилось в сообщении ЦАХАЛ. Там предупредили, что есть опасность попадания ракет на территорию Израиля.

В это же время советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в беседе с ТАСС заявил, что Тель-Авив готов к любому развитию событий на Ближнем Востоке, а израильская армия остается на своих позициях в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа для обеспечения безопасности израильских граждан.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по республике в качестве ответной меры на атаки Ирана по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп указывал, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

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Сюжеты: Конфликт на Ближнем Востоке , Санкции
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