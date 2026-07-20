20 июля, 05:52Происшествия
Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой доставлены в Домодедовскую больницу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Домодедовскую больницу поступили шесть человек с минно-взрывными травмами разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
Отмечается, что трое из госпитализированных – иностранные граждане. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая лечебно-диагностическая помощь.
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