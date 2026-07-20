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20 июля, 05:52

Происшествия

Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой доставлены в Домодедовскую больницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Домодедовскую больницу поступили шесть человек с минно-взрывными травмами разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Отмечается, что трое из госпитализированных – иностранные граждане. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая лечебно-диагностическая помощь.

Ранее в Белгородской области в результате украинских атак пострадали два человека. В первом случае дрон ударил по гаражу в селе Санково Грайворонского округа.

В селе Грузское Борисовского района беспилотник сдетонировал на предприятии, женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в ЦРБ.

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