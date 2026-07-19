Два очага возгорания возникли в промзоне Ставропольского края из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два очага возгорания зафиксированы в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Также возгорание после атаки дронов было выявлено в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. Владимиров уточнил, что место, где обнаружен пожар, находится далеко от жилой застройки, поэтому угрозы для горожан нет.

Он также рассказал, что погибших и пострадавших нет. Однако на промышленных объектах происходит детонация огнеопасных материалов. Соответствующие звуки слышны в Ставрополе. В качестве меры предосторожности жители ближайших домов эвакуированы.

"На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет", – уточнил Владимиров.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в своем телеграм-канале, что все экстренные службы стянуты на место ЧП. Пожарные расчеты устраняют возгорание, для дополнительного подвоза воды привлечена техника "Водоканала" и других предприятий города. Ситуация под контролем.

"Угрозы распространения огня на жилые дома нет", – добавил Ульянченко.

На территории введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА четыре многоквартирных дома в Курске. Жильцов эвакуировали. Известно об одной пострадавшей, которая получила акубаротравму из-за взрывной волны. Ей оказали первую помощь, решается вопрос о госпитализации. Также повреждения получили автомобили.

