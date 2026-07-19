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19 июля, 17:33

Общество

Московские школьники получили медали на Международной олимпиаде по экономике в Китае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали 4 медали на девятой Международной олимпиаде по экономике, которая проходила с 12 по 19 июля в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Всего в олимпиаде приняли участие ребята из 62 государств, включая КНР, Грецию, Турцию, Польшу и Анголу. Россию на соревнованиях представили пять участников, четверо из которых – выпускники 11-х классов столичных школ.

Участникам предстояло решить задачи по экономике и финансовой грамотности, а также разобрать практические ситуации, связанные с современными экономическими процессами. Всего сборная России завоевала пять наград: две серебряные и три бронзовые.

Столичные школьники завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. Ученицы столичного лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова Мария Тютина и Татьяна Пинская завоевали серебро и бронзу, а Бахтиер Мирзоев из лицея национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Мария Яхричева из лицея Финансового университета при правительстве РФ получили бронзовые медали.

При этом столичные участники олимпиады ранее уже успешно выступили в финале Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Мирзоев и Пинская стали победителями соревнования этого года, а Тютина и Яхричева – призерами.

Ранее российские школьники получили две серебряные и четыре золотые медали на Международной олимпиаде по математике, которая прошла в Шанхае. Золотые награды завоевали Андрей Шишко и Дмитрий Гришко из Москвы, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга, Арина Прокудина из Челябинской области. Серебро досталось Максиму Большакову из Татарстана и Александру Скворцову из Санкт-Петербурга.

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