Подольск, Домодедово и Одинцово больше всего пострадали при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшей ночью, 20 июля, Московский регион вновь подвергся обстрелу украинскими дронами. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в MAX.

По его словам, в результате атаки беспилотников оказались повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также пострадали отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в Одинцово были повреждены автомобиль и частное домовладение. При этом обошлось без пострадавших. В свою очередь, в Подольске падение БПЛА привело к возгораниям и разрушениям нескольких объектов гражданской инфраструктуры и частного жилого дома в деревне Малое Толбино.

В Домодедове, по предварительным данным, один человек получил травмы при возгорании частного дома, еще один – на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь

"На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территорий", – уточнил Воробьев.

В пресс-службе прокуратуры Московской области добавили, что ведомство продолжает прием сообщений от граждан по горячей линии для пострадавших. Вместе с тем в соответствии с указанием прокурора региона Сергея Забабурина, сотрудники ведомства взяли ситуацию на контроль.

"Городские прокуроры <...> координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам", – говорится в сообщении.

Получить оперативную помощь и правовую поддержку можно по номеру 8 (916) 240-31-28.

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробиться в воздушное пространство столичного региона продолжаются с вечера 19 июля. Как сообщал Сергей Собянин, всего с 20:30 19-го числа до 05:00 утра 20 июля силы ПВО нейтрализовали более 400 вражеских беспилотников.

Подавляющее большинство целей ликвидировано на дальних рубежах. При этом 85 из них уничтожены непосредственно на подлете к столице.

На этом фоне аэропорты Внуково и Жуковский перешли на особый режим работы. В настоящее время авиагавани ведут прием и выпуск самолетов только по согласованию с уполномоченными органами.