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20 июля, 20:25

Происшествия

В Белгороде при атаке на автомойку погиб 1 человек

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

1 человек погиб и 10 пострадали в результате атаки на Белгород. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте", – говорится в сообщении.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу № 2 Белгорода, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, 3 автобуса, 20 грузовых и 8 легковых автомобилей. В селе Ближняя Игуменка Белгородского округа также посечены два автомобиля.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области. В результате атаки погибли 5 человек, еще 25 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что украинские власти давно перешли все границы морали и права. На месте продолжают собирать доказательства, устанавливать тип БПЛА и обстоятельства.

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