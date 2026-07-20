25 человек госпитализированы после атаки БПЛА на автобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики госпитализировали 25 человек, пострадавших при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом сообщил Минздрав РФ.

По данным ведомства, среди них – один несовершеннолетний.

"Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", – заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Атака БПЛА произошла в Шебекине. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал о гибели пяти человек. Все они были мирными жителями, один из них – несовершеннолетний.

Шуваев добавил, что пока раненые находятся в Шебекинской районной больнице. Когда состояние пострадавших стабилизируется, их переведут в белгородские медучреждения.