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20 июля, 16:28

Происшествия

25 человек госпитализированы после атаки БПЛА на автобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики госпитализировали 25 человек, пострадавших при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом сообщил Минздрав РФ.

По данным ведомства, среди них – один несовершеннолетний.

"Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", – заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Атака БПЛА произошла в Шебекине. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал о гибели пяти человек. Все они были мирными жителями, один из них – несовершеннолетний.

Шуваев добавил, что пока раненые находятся в Шебекинской районной больнице. Когда состояние пострадавших стабилизируется, их переведут в белгородские медучреждения.

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