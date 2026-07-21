БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире

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Украинский БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в мессенджере MAX.

В результате случившегося возник пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание было оперативно локализовано на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Проводится эвакуация жильцов.

Ранее один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Еще 16 человек получили ранения. Также при атаке был поврежден автомобиль "ГАЗель".