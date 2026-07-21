21 июля, 06:57Происшествия
БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире
Фото: depositphotos/Afotoeu
Украинский БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в мессенджере MAX.
В результате случившегося возник пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Возгорание было оперативно локализовано на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Проводится эвакуация жильцов.
Ранее один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Еще 16 человек получили ранения. Также при атаке был поврежден автомобиль "ГАЗель".