В стене храма в Подмосковье нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в стене храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец Волоколамского округа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

Находку сделали в понедельник, 20 июля, в ходе реставрационных работ. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали предмет как 45-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Снаряд поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

При этом в пресс-службе рассказали о еще одном старом боеприпасе, найденном в Волоколамском округе в тот же день. Житель деревни Путятино заметил на своем участке ручную гранату РГД-33 времен ВОВ. Ее также уничтожили на полигоне.

Ранее в Белгороде была найдена воронка от снаряда. Инцидент произошел на улице Губкина. На место находки прибыли взрывотехники Министерства обороны, а также все экстренные службы. Последние в том числе организовали эвакуацию жильцов ближайших домов.