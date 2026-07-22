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22 июля, 15:36

Культура

Выставка графики Шагала, Пикассо и Матисса откроется в Парке Горького

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс" заработает в Парке Горького с 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Экспозиция разместится на Пушкинской набережной и продлится до 30 августа. Вход на выставку свободный.

В экспозицию войдет свыше 30 произведений тиражной графики трех известных художников: Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса. Основу выставки составляют работы Шагала, среди которых в том числе "Художник и его двойник" и "Солнце с красной лошадью". Эти две картины будут показаны в России впервые. Произведения для выставки передали галерея Altmans Gallery и частные коллекционеры.

Организаторы совместили работы с современными технологичными решениями. С помощью технологий дополненной реальности посетители смогут иначе посмотреть на шедевры: узнать историю их создания, рассмотреть парящие изображения под разными углами, а также исследовать AR-объекты. Для этого необходимо отсканировать специальные QR-коды с помощью смартфона.

Также гости увидят, как искусственный интеллект (ИИ) в режиме реального времени создаст их портреты в стиле великих художников.

Ранее в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" открылась передвижная культурно-просветительская выставка "ТехноВернисаж". Работы современных авторов представлены прямо на площадках промышленного кластера. Сейчас там можно увидеть картины учеников студии "Свет акварели" под руководством члена Союза художников Московской области Светланы Емец.

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