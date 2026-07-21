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21 июля, 12:48

Культура

В ОЭЗ "Технополис "Москва" открылась передвижная галерея современного искусства

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Культурно-просветительская выставка "ТехноВернисаж" заработала в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Современные художники представляют свои работы прямо на площадках промышленного кластера", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Первыми работы представили ученики студии "Свет акварели" под руководством члена Союза художников Московской области Светланы Емец. На площадке "Алабушево" можно увидеть их натюрморты и пейзажи. Через некоторое время экспозиция появится в ОЭЗ "Печатники" и "Руднево".

По словам Ликсутова, на территории ОЭЗ есть современные места для отдыха и занятий спортом. Культурная и общественная жизнь там соседствует с производственными процессами.

В 2026 году ОЭЗ "Технополис "Москва" исполняется 20 лет. За это время она стала местом, где собираются ведущие российские промышленные компании. Сейчас там функционируют свыше 240 предприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии двух новых высокотехнологичных производств в ОЭЗ "Технополис "Москва". Там будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта. Производства открылись благодаря частным инвесторам, которым столица предоставила льготы.

Два высокотехнологичных производства начали работу в ОЭЗ "Технополис "Москва"

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