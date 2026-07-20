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20 июля, 10:46

Экономика

Мишустин анонсировал создание новой особой экономической зоны в Хакасии

Фото: kremlin.ru

Правительство России поддержало создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Хакасская технологическая долина" на территории Саяногорска и Бейского района Хакасии. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Резидентами ОЭЗ станут пять компаний, которые займутся переработкой алюминия. Суммарный объем инвестиций предприятий-резидентов в 2026–2028 годах превысит 17,4 миллиарда рублей, а к концу 2035 года – более 25 миллиардов рублей. Ожидается, что будет создано около 900 рабочих мест.

Кроме того, правительство поддержало расширение ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане. На новом участке в Нижнекамском районе планируется реализовать восемь проектов в сферах биотехнологий, нефтехимии и глубокой переработки сырья. Объем инвестиций составит почти 300 миллиардов рублей, а число рабочих мест превысит 1,8 тысячи.

Ранее Сергей Собянин заявил об открытии двух высокотехнологичных производств в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Здесь будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта. Производства открылись благодаря частным инвесторам, которым город предоставил льготы.

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