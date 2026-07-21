В России могут ограничить рекламные обзвоны граждан

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" призвали ограничить рекламные обзвоны россиян будними днями. Обращение было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, сообщает РИА Новости.

"Представляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон "О рекламе" и при необходимости в Федеральный закон "О связи", установив особый режим рекламных телефонных вызовов гражданам в выходные и нерабочие праздничные дни", – указано в сообщении.

Парламентарии считают необходимым закрепить правило, по которому будет запрещено распространять рекламу при помощи телефонных вызовов в выходные и нерабочие праздничные дни. Они отметили, что действующее регулирование не предполагает такие дни как особый период. Депутаты подчеркнули, что общая норма о согласии на рекламу не способна решить проблему, поскольку зачастую согласие дается заранее без отдельного выбора дней и времени.

Они уверены, что инициатива поспособствует снижению числа нежелательной рекламы в выходные и праздничные дни для россиян.

В прошлом году в России вступил в силу закон, который позволяет гражданам с задолженностями жаловаться приставам через портал "Госуслуги", если коллекторские агентства нарушат установленный порядок телефонного взаимодействия.

Законодательство строго регламентирует частоту телефонных обращений к должнику: допускается не чаще одного звонка в день, двух обращений в неделю и восьми контактов в течение месяца.

