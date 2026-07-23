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23 июля, 11:33

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Белицкое в ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, взять под контроль город удалось благодаря действиям бойцов, проходящих службу в подразделениях группировки "Центр".

Аналогичная операция ранее была проведена в Днепропетровской области. Там военные "Востока" отбили населенный пункт Вольное, после чего продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Параллельно с этим ВС РФ продолжают уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, ранее подразделения российской армии поразили две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Удары были нанесены в 25 километрах северо-западнее Одессы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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