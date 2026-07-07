Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Этого удалось достичь подразделениям группировки войск "Север". За счет этой победы военные улучшили тактическое положение.

Ранее российская авиация уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР). Военные нанесли удар для срыва ротации личного состава, снабжения боеприпасами и вооружением подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

Тем временем подразделения закрепления 25-й армии в Красном Лимане ДНР продолжили разминировать и зачищать город от мелких групп украинских военных и одиночных боевиков.