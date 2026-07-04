04 июля, 13:21Политика
ВС РФ поразили беспилотником "Герань-4" хранилище ГСМ ВСУ в Харьковской области
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские военные атаковали нефтебазу "Канцеровка", расположенную вблизи Высокогорного в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В операции использовались беспилотники "Герань-4" и "Гербера", уточнили в оборонном ведомстве. Удар был произведен для ослабления военно-экономического потенциала противника.
В результате инфраструктура объекта получила серьезные повреждения.
Параллельно с этим дроны "Герань-2" поразили ангар в Николаевской области, где хранились ударные летательные аппараты ВСУ. Объект удалось обнаружить в районе населенного пункта Зеленый Яр с помощью разведывательного БПЛА.
"В результате удара склад БПЛА получил значительные повреждения, на нем возник объемный пожар", – добавили в министерстве.
Ранее ВС РФ атаковали в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области логистический центр, который украинские военные использовали для доставки и хранения БПЛА и их составляющих. Кроме того, российские военные воспользовались "Геранями" для удара по используемому в интересах ВСУ железнодорожному локомотиву в районе населенного пункта Славное Кировоградской области.
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