ВС РФ поразили беспилотником "Герань-4" хранилище ГСМ ВСУ в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные атаковали нефтебазу "Канцеровка", расположенную вблизи Высокогорного в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В операции использовались беспилотники "Герань-4" и "Гербера", уточнили в оборонном ведомстве. Удар был произведен для ослабления военно-экономического потенциала противника.

В результате инфраструктура объекта получила серьезные повреждения.

Параллельно с этим дроны "Герань-2" поразили ангар в Николаевской области, где хранились ударные летательные аппараты ВСУ. Объект удалось обнаружить в районе населенного пункта Зеленый Яр с помощью разведывательного БПЛА.

"В результате удара склад БПЛА получил значительные повреждения, на нем возник объемный пожар", – добавили в министерстве.

Ранее ВС РФ атаковали в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области логистический центр, который украинские военные использовали для доставки и хранения БПЛА и их составляющих. Кроме того, российские военные воспользовались "Геранями" для удара по используемому в интересах ВСУ железнодорожному локомотиву в районе населенного пункта Славное Кировоградской области.