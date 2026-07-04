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04 июля, 04:23

Происшествия

ПВО сбила украинскую ракету в небе над Удмуртией

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Удмуртией. ВСУ пытались атаковать одно из предприятий региона, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. На месте уже работают оперативные службы. Уточняются последствия воздушной атаки.

Минувшей ночью массированным ударам ВСУ также подверглись Белгород и Белгородский округ. В результате были повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Владимир Путин заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по российским объектам инфраструктуры, тем больше придется расширять зону безопасности.

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