ПВО сбила украинскую ракету в небе над Удмуртией

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Удмуртией. ВСУ пытались атаковать одно из предприятий региона, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. На месте уже работают оперативные службы. Уточняются последствия воздушной атаки.

Минувшей ночью массированным ударам ВСУ также подверглись Белгород и Белгородский округ. В результате были повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Владимир Путин заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по российским объектам инфраструктуры, тем больше придется расширять зону безопасности.