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19 августа, 07:18

Происшествия

Пожарные спасли 90-летнюю женщину при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: MAX/"ГКУ МО Мособлпожспас"

Пожарные спасли 90-летнюю пенсионерку из горящего частного дома в садовом товариществе "Раздолье" Волоколамского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

Сигнал о пожаре поступил в единую службу экстренных вызовов "112" от прохожих. Прибывшие на место специалисты 336-й и 208-й пожарно-спасательных частей обнаружили, что загорелась мансарда двухэтажного жилого дома. Все здание было задымлено. Тогда огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, начали тушить огонь и искать людей.

На втором этаже была обнаружена пенсионерка. Ее вывели на улицу и передали медикам. Пожар удалось оперативно ликвидировать, пламя не успело распространиться.

Ранее возгорание произошло на пересечении улиц Крупской и Архитекторов в Омске. Огонь вспыхнул на первом этаже строящегося здания, после чего перекинулся на верхние уровни. В результате ЧП пострадали 11 человек, двое из которых позже умерлив больнице. Возбуждено уголовное дело.

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