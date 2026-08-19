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19 августа, 08:05

Город

Почти 700 млн кубометров воды прошло через Мосводоканал с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 700 миллионов кубометров воды прошло через сооружения АО "Мосводоканал" с начала 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Система водоснабжения города стабильно обеспечивает водой порядка 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья – это примерно одна десятая населения страны. В среднем за сутки потребители получают около 3 миллионов кубометров воды.

Главный инженер управления водоснабжения АО "Мосводоканал" Андрей Лузинов напомнил, что вода очищается на Рублевской, Северной, Восточной и Западной станциях. Там она тщательно фильтруется, после чего уже может дойти до потребителя.

Очищенная вода проходит по трубопроводам, протяженность которых превышает 13 тысяч километров. Чтобы ее качество сохранилось на всем пути, применяются современные технологии обеззараживания. Например, для этих целей используется гипохлорит натрия, заменивший жидкий хлор еще в 2012 году.

За качество питьевой воды отвечают специалисты центра контроля качества АО "Мосводоканал". Они постоянно мониторят ее показатели.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО за 14 лет построили и реконструировали 26 водозаборных узлов. Работы проводились в районах Внуково, Филимонка, Щербинка, Краснопахорское, Бекасово, Вороново и Троицке. Перед этим специалисты инвентаризировали системы водоснабжения и выявили проблемы.

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