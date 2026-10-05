Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 09:40

Общество
Главная / Новости /

Размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты может превысить 3,5 тыс рублей в 2027 году

Назван размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году

Фото: depositphotos/Koldunov

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты может превысить 3,5 тысячи рублей в 2027 году. Такие данные следуют из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, которую приводит РИА Новости.

Срочная пенсионная выплата в РФ положена женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет при наличии необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также профессионального стажа от 15 лет и специальных накоплений.

Выплата формируется за счет дополнительных взносов, софинансирования, маткапитала и прибыли от их инвестирования.

С 1 августа 2026 года срочную пенсионную выплату увеличили на 19,32%. По словам главы Социального фонда России Сергея Чиркова, корректировка накопительной пенсии должна была затронуть более 133 тысяч граждан, а срочной пенсионной выплаты – более 34 тысяч человек.

При этом в 2027 году также планируется увеличить страховые, социальные и военные пенсии. Это коснется страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, с 1 февраля их могут увеличить на 6,8%.

Кроме того, с 1 апреля выплаты дополнительно проиндексируют на 3,3% – размер повышения будет рассчитываться с учетом темпов роста средней зарплаты и доходов Социального фонда.

Минтруд рассказал, какие выплаты увеличат в России в 2027 году

Читайте также


общество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика