Размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты может превысить 3,5 тыс рублей в 2027 году

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Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты может превысить 3,5 тысячи рублей в 2027 году. Такие данные следуют из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, которую приводит РИА Новости.

Срочная пенсионная выплата в РФ положена женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет при наличии необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также профессионального стажа от 15 лет и специальных накоплений.

Выплата формируется за счет дополнительных взносов, софинансирования, маткапитала и прибыли от их инвестирования.

С 1 августа 2026 года срочную пенсионную выплату увеличили на 19,32%. По словам главы Социального фонда России Сергея Чиркова, корректировка накопительной пенсии должна была затронуть более 133 тысяч граждан, а срочной пенсионной выплаты – более 34 тысяч человек.

При этом в 2027 году также планируется увеличить страховые, социальные и военные пенсии. Это коснется страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, с 1 февраля их могут увеличить на 6,8%.

Кроме того, с 1 апреля выплаты дополнительно проиндексируют на 3,3% – размер повышения будет рассчитываться с учетом темпов роста средней зарплаты и доходов Социального фонда.