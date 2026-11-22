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Германия и НАТО скорректировали планы по отправке военной техники в Литву незадолго до предполагаемого начала переброски. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Изначально ФРГ собиралась направить в республику танки. Такое решение объясняли необходимостью усилить восточный фланг Североатлантического альянса. Однако в последний момент бундесвер и силы НАТО изменили намеченный план. Как утверждает издание, при этом учитывалось, какой может быть реакция Москвы на военные маневры.

Одновременно Германия готовится разместить в Литве тяжелую бригаду. Сделать это планируется до конца 2027 года. Формирование будет включать три маневренных батальона, а также подразделения боевой поддержки и снабжения. Его общая численность составит от 5 до 6 тысяч военнослужащих.

В Литве, как сообщал президент страны Гитанас Науседа, уже возводят инфраструктуру для размещения немецких военных. Инициатива вызвала недовольство части местных жителей, они выступили против присутствия немецких военных, напомнив о фашистской оккупации в годы Второй мировой войны.

Ранее западные СМИ сообщали, что Минобороны ФРГ решило принудительно набрать солдат для бригады Бундесвера в Литве из-за нехватки добровольцев. До конца 2027 года в стране планируется разместить около 4,8 тысячи немецких военнослужащих. Особый дефицит кадров наблюдается среди специалистов по IT, логистике и поваров.