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09 сентября, 05:58

Политика

Глава МИД ФРГ Вадефуль потребовал от Киева учитывать интересы Германии

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского и заявил, что Киев должен в большей степени учитывать интересы ФРГ. Об этом он заявил в интервью Bild.

Вадефуль подчеркнул, что Германия оказывает Украине самую активную финансовую и военную поддержку, поэтому естественно, что немецкий оборонно-промышленный комплекс должен получать от этого выгоду. По его словам, Киев до сих пор не задействовал оборонную промышленность ФРГ во всех своих оборонных проектах.

"На данный момент мы не вполне удовлетворены объемом заказов, размещенных в Германии. И именно поэтому мы обратились к украинскому правительству с просьбой пересмотреть этот подход и добиться улучшений в данном вопросе", – резюмировал глава немецкого МИД.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2, которые применяются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. Глава Минобороны также рассказал о планах нарастить поставки ракет класса "воздух – воздух".

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вывести ФРГ на первое место в Европе по военной мощи фактически означают подготовку к объявлению войны, отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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