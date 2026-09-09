Пожар локализован на складе в подмосковном Щелкове

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пожар в складском здании в подмосковном Щелкове локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании. Информация о пострадавших не поступала.

Возгорание в Щелкове произошло ночью 9 сентября. Здание, где произошел пожар, использовалось для хранения пластиковой продукции. Огонь охватил внутреннюю часть ангара и фасад. На месте работают 59 человек и 22 единицы техники МЧС.

До этого в Томской области произошел пожар в одноэтажном брусовом доме с надворными постройками. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и надворные постройки. В летней кухне спасатели обнаружили на диване тело мальчика 2023 года рождения.

