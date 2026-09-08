Более 350 человек эвакуировались при пожаре на складе в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал SHOT

При пожаре на складе в Екатеринбурге из здания самостоятельно эвакуировались 370 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Черняховского днем 8 сентября. По данным Baza, там загорелся склад и магазин техники DNS. Здание находится на выезде из города в окружении других логистических центров и магазинов. Столб черного дыма был виден из разных районов Екатеринбурга.

Прибывшие на место пожарные выявили воспламенение кровли на площади 200 квадратных метров. Они сначала локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение.

В ликвидации возгорания были задействованы 21 единица спецтехники и 58 сотрудников МЧС. Причину пожара установят дознаватели. Никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в столичном клубе Gipsy на Болотной набережной. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было потушено на площади 2 квадратных метра.

