Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 14:22

Происшествия

Более 350 человек эвакуировались при пожаре на складе в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал SHOT

При пожаре на складе в Екатеринбурге из здания самостоятельно эвакуировались 370 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Черняховского днем 8 сентября. По данным Baza, там загорелся склад и магазин техники DNS. Здание находится на выезде из города в окружении других логистических центров и магазинов. Столб черного дыма был виден из разных районов Екатеринбурга.

Прибывшие на место пожарные выявили воспламенение кровли на площади 200 квадратных метров. Они сначала локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение.

В ликвидации возгорания были задействованы 21 единица спецтехники и 58 сотрудников МЧС. Причину пожара установят дознаватели. Никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в столичном клубе Gipsy на Болотной набережной. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было потушено на площади 2 квадратных метра.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика