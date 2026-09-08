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08 сентября, 14:27

Экономика

Минсельхоз РФ спрогнозировал дальнейшее снижение цен на овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Снижение стоимости овощей в России может ускориться по мере того, как на рынок будет поступать больше продукции отечественных производителей. Об этом сообщили в Минсельхозе страны.

В ведомстве отметили, что оптовые и розничные цены обычно начинают снижаться с началом массовой уборки урожая. Сейчас овощи собирают практически во всех регионах страны.

По данным министерства, за последний месяц картофель у производителей подешевел на 12,3% – на 2 сентября его средняя цена составляла 26,3 рубля за килограмм. Оптовая стоимость томатов за тот же период снизилась на 10%.

Дешевле стали и овощи в рознице. Цена картофеля уменьшилась на 16,5%, моркови – на 12,6%, белокочанной капусты – на 16,4%, репчатого лука – на 8,2%, столовой свеклы – на 11,8%.

Уборочная кампания стартовала в непростых погодных условиях, однако темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. К 7 сентября в России собрали около 1,6 миллиона тонн продукции открытого грунта – столько же, сколько за аналогичный период 2025 года.

В Минсельхозе уточнили, что всего в 2025 году российские аграрии собрали 7,6 миллиона тонн овощей и 8,5 миллиона тонн картофеля. По итогам года страна практически достигла заложенного в Доктрине продовольственной безопасности уровня самообеспеченности овощами – показатель составил 89,6% при целевом значении 90%. По картофелю пороговое значение было достигнуто – самообеспеченность составила 97,9% при нормативе 95%.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз по поручению Владимира Путина работает над увеличением производства фруктов и ягод, чтобы достичь установленного Доктриной продовольственной безопасности показателя. В министерстве отметили, что в последнее время садоводство проявляет устойчивую положительную динамику.

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