Почти половина владельцев дач в России стала считать их полноценным вторым жильем

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Загородный дом все чаще становится для россиян альтернативой городской квартире. Уже 43% владельцев дач считают ее полноценным вторым жильем, тогда как год назад так отвечал примерно каждый четвертый – 23%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Изменения отражаются и на готовности вкладываться в загородную недвижимость. За прошедший год 38% респондентов увеличили расходы на дачу, а средний бюджет на ее улучшение на ближайшие 12 месяцев составил 74 тысячи рублей. Еще 42% не стали менять прежний уровень затрат, тогда как у 20% расходы сократились.

В первую очередь владельцы домов хотят сделать повседневную жизнь за городом комфортнее. 27% планируют приобрести технику для обслуживания дома и участка, 23% – обновить садовую мебель, 19% – решить вопрос со стабильным интернетом и связью. Еще 17% готовы потратиться на освещение территории, 14% – на автополив и другие коммуникации.

При этом дачу хотят приспособить не только для летнего проживания. 29% опрошенных рассматривают утепление и отопление, чтобы приезжать за город в холодное время года. Среди других планов – обновление кухни, обустройство рабочего места, ремонт санузла и создание дополнительного места для сна гостей.

В пользу такого подхода говорит и изменение приоритетов владельцев недвижимости. Если год назад между ремонтом квартиры и дачи только 19% выбрали бы второй вариант, то теперь доля таких респондентов выросла до 39%.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что молодые российские семьи все чаще рассматривают загородную недвижимость не как сезонный вариант, а как место для постоянного проживания. Этому способствуют удаленная работа, экология и экономия. Особенно ярко тенденция проявляется в Подмосковье, однако многие СНТ не рассчитаны на круглогодичную нагрузку.