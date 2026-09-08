Скончалась призер Олимпиады по академической гребле Галина Мишенина

Фото: телеграм-канал "Федерация гребного спорта России"

Бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Галина Мишенина скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Спортсменка умерла 7 сентября. Причина смерти не раскрывается. Дата, время и место прощания будут объявлены позднее.

"Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Мишениной. Светлая память!" – сказано в сообщении.

Мишенина родилась 5 августа 1950 года в подмосковном Солнечногорске. Академической греблей начала заниматься в детстве, выступала за столичное добровольное спортивное общество "Спартак".

Первого успеха спортсменка добилась в 1976 году, став чемпионкой СССР в распашных четверках с рулевой. После она вошла в основной состав советской национальной сборной и отправилась на летние Олимпийские игры в Монреаль, где завоевала бронзовую медаль. За свои достижения Мишенина была удостоена звания "Мастер спорта СССР международного класса".

