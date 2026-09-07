Ночные хоррор-квесты в лесу завоевали популярность среди москвичей

Видео с хоррор-квеста в подмосковном лесу стало популярно в Сети. Участники отметили, что такая локация, игра актеров и декорации позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина. Что нужно знать перед посещением такого развлечения и кому оно противопоказано, разбиралась Москва 24.

"Ночь, самый настоящий лес..."

В Сети набирают популярность хоррор-квесты в лесу в Подмосковье. По соцсетям разлетелось видео одной из участниц, которая отметила, что такой формат отличается проработанными декорациями и постоянным звуковым сопровождением.





посетительница хоррор-квеста Представьте: ночь, самый настоящий лес. Вы просто включаете фонарики и идете вперед. Самое страшное, что вы не знаете, кто и в какой момент сейчас на вас выпрыгнет.

При этом из-за специфики локации посетители не знают заранее, где на площадке находятся манекены, а где задействованы актеры. Несмотря на то, что по правилам безопасности персонал не прикасается к гостям и не преследует их, общая атмосфера внутри пространства остается напряженной, заметила автор ролика.

Однако не все разделили восторг от такого досуга.

"Вместо того чтобы саморазвиваться, достигать высот в профессии и жизни, творить, строить, словом, самореализовываться, в чем и есть смысл жизни, они тратят время на эту голимую фигню", – написал один из комментаторов.

При этом немало пользователей заинтересовались квестом.

"Я бы сама с радостью сходила, интересно. Ну еще это плюс для тех, кто постоянно где-то ищет адреналина, там хотя бы безопасно", "мне кажется, что побегать и покричать в лесу на ночь глядя, особенно в условиях напряжения, связанного с работой или личной жизнью, самое оно", – написали комментаторы.

При этом условия, в которых проводятся подобные квесты, постоянно обсуждаются властями. В связи с этим с декабря 2026 года в России вступит в силу ГОСТ, устанавливающий требования безопасности к таким развлечениям. Теперь двери квест-комнат должны открываться изнутри без ключа, знаки выхода – быть видимыми и с аварийным питанием, а дым-эффекты разрешены только при наличии паспорта безопасности. Кроме того, в помещениях запрещены оголенные провода, а напряжение игровых цепей ограничено 12–24 вольтами. Также нельзя использовать реальные петли, удавки и кандалы – только быстросъемные имитации. Звук во время квеста не должен превышать 100 децибелов, а по просьбе участника его обязаны сделать тише.

"Избежать летальных исходов"

Говоря о юридической составляющей таких квестов, адвокат Полина Денисова напомнила, что организаторы игр в заброшенных домах или на открытой местности обязаны обеспечить безопасность участников: проверить маршрут, огородить опасные зоны, исключить риски падений, провалов и травм. Все происходящее должно быть согласовано с собственником здания.

"Если квест проводится в лесу, территорию необходимо обозначить, чтобы никто не потерялся, а также предусмотреть возможность отслеживания геолокации. В случае участия несовершеннолетних обязательно присутствие законных представителей", – предупредила эксперт во время беседы с Москвой 24.

По ее словам, перед началом квеста организатор обязан заключить с каждым письменный договор, где подробно описаны условия прохождения, возможные риски и характер пугающих элементов.





Полина Денисова адвокат Участник должен быть полностью информирован о том, что его ожидает, и дать на это добровольное согласие. Особое внимание стоит уделить состоянию здоровья: по-хорошему, следует запрашивать справку об отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы избежать летальных исходов.

Пожарная безопасность регулируется требованиями МЧС, но в случае заброшенных зданий стандартные проверки (наличие пожарных выходов, системы пожаротушения) часто невозможны. Если организатор использует пиротехнику, необходимо иметь разрешительные документы на ее приобретение в лицензированных магазинах. Все взрывы, фейерверки и другие спецэффекты должны быть документально оформлены, подчеркнула Денисова.

"Ответственность за нарушение правил безопасности наступает только при фактическом причинении вреда здоровью или жизни участника. В этом случае пострадавший может обратиться в полицию, и действия организатора будут квалифицированы по статьям Уголовного или Гражданского кодекса, в зависимости от характера травм. Если, например, речь о причинении тяжкого вреда по неосторожности (118 УК РФ), организаторам может грозить вплоть до лишения свободы на срок до 1 года", – рассказала адвокат.

Для предъявления претензий необходим договор, поэтому его отсутствие – серьезный риск. Если организатор отказывается заключать его, от участия в таком квесте лучше отказаться. Юридическое лицо (или ИП) должно быть официально зарегистрировано, а договор подписан уполномоченным лицом, подчеркнула Денисова.

Также юрист по гражданским делам Алексей Койтов ранее отмечал в разговоре с Москвой 24, что при получении травмы на квесте важно сразу зафиксировать все обстоятельства: сделать видео и аудиозаписи, записать контакты свидетелей, а также обратиться к врачам и в полицию.

После этого пострадавший может предъявить требования организатору – лучше в письменном виде, например по электронной почте. Сюда можно включить возврат денег, возмещение реального ущерба и компенсацию морального вреда, которая регулируется статьей 15 закона "О защите прав потребителей" и нормами Гражданского кодекса. Размер компенсации зависит от тяжести последствий – в судебной практике известны суммы в миллионы рублей. Если договориться не получается, следует обращаться в суд, посоветовал Койтов.

Также в случае проблем организаторам квеста может грозить наказание по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Максимальная санкция в данном случае может обернуться 10 годами лишения свободы, отметил юрист.

Испуг с последствиями?

При этом тяга к хоррор-квестам вполне объяснима. Как рассказала Москве 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская, сильные эмоции, которые человек здесь получает, происходят в относительно безопасной обстановке.

"Люди приезжают за услугой, понимая, что это не случайность и не внезапность – они готовились, заплатили деньги, им что-то объяснили. Поэтому мозг получает почти настоящую реакцию на угрозу: выброс адреналина, учащение пульса, напряжение. Но человек осознает, что это игра, и для многих это становится ярким и запоминающимся ощущением. Реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом все сменяется облегчением и эйфорией", – рассказала специалист.

Она добавила, что есть те, кто проверяет себя на страх, а также способность адаптироваться к стрессовой ситуации. Также нередко действует эффект компании: в группе страх переживается ярче, а потом долго обсуждается. Любопытство и погружение в сюжет тоже работают – поклонники хорроров хотят оказаться внутри кино или компьютерной игры.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Однако некоторым лучше не ходить на такие квесты. Это пациенты с эпилепсией, особенно с фоточувствительностью. Они обычно знают об этом – многие слышали от родителей или проходили исследования головного мозга (МРТ, КТ) и помнят, что мигающий свет может вызвать приступ. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже не рекомендуется – даже если сердце никогда не болело, но есть аритмия, ишемия или недавно была простуда, высокое давление, серьезный стресс. Пациентам с опытом панических атак, тревожностью и фобиями, которые обращались к психологу, тоже не стоит рисковать. Квест всегда запускает реакцию "бей или беги" – человек либо действует агрессивно, либо замирает и получает осложнения.

Эксперт добавила, что нападения, удержание, кровь, аварии – эти картинки, звуки и ситуации напоминают мозгу о травмирующих событиях, становятся триггерами и запускают посттравматическое стрессовое расстройство. Необязательно, чтобы человек ударился или упал – достаточно совпадения звука, ощущения и невозможности мгновенно выйти из ситуации. Время, пока игрока приведут в безопасную обстановку, может быть достаточным для поражения психического здоровья.

"Острые ощущения можно получить только в ситуации сильного возбуждения: в обычной жизни многие не находят этого в партнерстве, хобби, работе, учебе. Маркетинг в данном случае направлен на зарабатывание денег, а не на здоровье человека. Человек может ошибиться в выборе и пойти за яркими ощущениями, не думая о последствиях", – предупредила нейропсихолог.

Она добавила, что мозг любит обучаться, любит новые ощущения, это иногда подводит. Он не гарантирует правильного выбора: например, в ситуации, когда возникает идея перейти на красный свет, думая, что "я успею, добегу". Если у человека уже было посттравматическое расстройство или бессонница после страха, реакция только усугубится – тип нервной системы не меняется, он истощается с возрастом.

Тем не менее есть и экологичная альтернатива хоррор-квестам. Например, можно посмотреть страшный фильм дома в темной комнате и выключить в любой момент. Также адреналин дают, например, экстремальные виды спорта, курсы актерского мастерства или озвучивания. Это тоже страшно и заставляет выйти из зоны комфорта, но человек контролирует происходящее сам и может прекратить в любой момент, заключила Петровская.