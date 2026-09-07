В Боснии и Герцеговине отключили два телеканала из-за трансляции похорон Младича

Фото: AP Photo/Marko Drobnjakovic

Оператор кабельного телевидения BH Telecom в Боснии и Герцеговине прекратил вещание Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) и канала Alternativna Televizija. Причиной стала трансляция траурных мероприятий и похорон бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, сообщил портал РТРС.

В компании пояснили, что запрет связан с содержанием передач. BH Telecom запрещает трансляцию материалов о похоронах Младича, который был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения законов или обычаев войны.

Запрет обоснован тем, что такой контент способен как напрямую, так и опосредованно способствовать героизации военных преступников, наносить ущерб общественным интересам и оскорблять чувства пострадавших.

В РТРС заявили, что такой шаг оператора вызывает серьезные вопросы относительно свободы СМИ и права граждан на получение информации по собственному выбору.

"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что было прекращено вещание общественного телерадиовещателя, играющего ключевую роль в информировании населения", – указано в сообщении.

Кроме того, в сложившейся ситуации непонятно, где проходит граница и кто решает, какой контент могут смотреть граждане.

Младич умер в конце августа в тюрьме Гааги в возрасте 85 лет. Его здоровье сильно ухудшилось после двух инсультов весной. Нидерланды не проводили вскрытие и не расследовали его смерть.

Позднее тело генерала выдали и отправили в Белград. В Республике Сербской произошедшее объявили умышленным убийством. 7 сентября его захоронили на Топчидерском кладбище, на похороны пришли тысячи человек.

