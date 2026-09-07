Генерала Младича похоронили в Белграде

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Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича похоронили на Топчидерском кладбище в Белграде. На церемонию пришли тысячи человек, сообщает ТАСС.

Сын Младича Дарко поблагодарил всех, кто пришел проститься с его отцом. Собравшиеся аплодировали и скандировали "герой". Военнослужащие сербской армии дали торжественный залп.

Перед похоронами в храме Святого Евангелиста Луки состоялось отпевание Младича. Его провел Патриарх Сербский Порфирий. После церемонии гроб вынесли из храма под звон колоколов и военнослужащие сербской армии в полевой форме перенесли его в автомобиль.

Младич ушел из жизни в конце августа в гаагской тюрьме. Ему было 85 лет, здоровье бывшего командующего резко пошатнулось весной после двух инсультов. Нидерландские власти не стали проводить вскрытие и расследование его смерти.

Позднее тело генерала выдали и доставили в Белград. В Республике Сербской произошедшее назвали умышленным убийством.