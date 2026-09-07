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07 сентября, 16:30

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Диетолог Залетова: жвачка поможет улучшить скорость реакции и снизить аппетит

Диетолог рассказала, способна ли жвачка помочь похудеть

Фото: depositphotos/WhiteBearStudio

Жевательная резинка способствует повышению бодрости и помогает немного снизить аппетит. Однако при наличии ряда диагнозов с ней нужно быть осторожнее, предупредила в разговоре с Москвой 24 заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, один из самых полезных эффектов жвачки строится на том, что, когда человек жует, механорецепторы в мышцах челюсти посылают определенные сигналы в мозг, и это активирует нервную систему.

"В результате у человека повышается концентрация и он чувствует себя бодрее. Есть исследования, показывающие, что жевание резинки во время монотонной работы улучшает внимание и скорость реакции. По сути, это сопоставимо с тем, что дает любое ритмичное движение, но жвачка – самый простой способ реализовать это в офисе или за рулем", – отметила врач.

Что касается способности жвачки помогать при похудении, то надо понимать: она не сжигает жир и не ускоряет метаболизм, а калории, которые тратятся на сам процесс жевания, незначительны.

Однако у жвачки есть другой эффект, который может быть полезен людям, контролирующим вес: она занимает рот и создает вкусовую стимуляцию без поступления калорий. Поэтому для человека, который склонен есть от скуки или на фоне стресса, резинка может служить поведенческой заменой перекуса.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

В этом смысле она работает не как физиологический инструмент, а как психологический. Некоторые исследования даже показывают, что жевание жвачки перед едой немного снижает количество съеденного за прием.

"Однако важно учитывать, что резинка с мятным вкусом часто искажает вкусовое восприятие. Ментол притупляет рецепторы сладкого и горького на некоторое время, и если человек жует непосредственно перед едой, он может не почувствовать вкус пищи в полной мере, что приведет к перееданию или, наоборот, к отказу от еды. Поэтому между жвачкой и приемом пищи стоит выдерживать паузу", – отметила Залетова.

Главным критерием при выборе жвачки диетолог назвала отсутствие в ней сахара. Лучше отдавать предпочтение вариантам с ксилитом, который, согласно стоматологическим исследованиям, подавляет размножение бактерий в полости рта.

Однако сахарные спирты, включая ксилит, имеют свою особенность: они плохо всасываются в тонком кишечнике и в больших количествах вызывают осмотический эффект, то есть притягивают воду в просвет кишечника, что приводит к вздутию, болям и диарее. Так что, если человек жует пачку резинки в день, он может столкнуться с хроническим дискомфортом в животе.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Также необходимо помнить, что жевание стимулирует выработку желудочного сока. Его объем не настолько велик, чтобы повредить здоровую слизистую, однако, если уже есть гастрит, язвенная или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дополнительная кислотная продукция может спровоцировать изжогу и обострение.

"Поэтому людям с заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта жвачку натощак жевать не стоит, а после еды следует делать это не дольше 10–15 минут", – предупредила Залетова.

К тому же во время жевания люди проглатывают больше воздуха, чем обычно. В норме это не проблема, но у людей с чувствительным кишечником может усиливаться вздутие и отрыжка, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила об опасности челленджа по поеданию шаурмы в течение месяца ради похудения. Такой рацион не обеспечивает необходимого разнообразия продуктов и может приводить к дефициту клетчатки, витаминов, микроэлементов, избытку соли и насыщенных жиров.

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