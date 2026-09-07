Производство вина во Франции может снизиться до минимума за 30 лет

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Объем производства вина во Франции по итогам 2026 года может составить 33,9 миллиона гектолитров. Такой результат станет одним из самых низких за три десятилетия, сообщает Life.ru со ссылкой на статистическую службу Министерства сельского хозяйства страны Agreste.

В пересчете на стандартные бутылки это около 4,5 миллиарда единиц. Годовой показатель может оказаться на 6% ниже прошлогоднего и на 17% меньше среднего значения за последние пять лет.

После благоприятного начала сезона ситуация с урожаем ухудшилась – виноградари столкнулись с засухой и несколькими волнами жары. В отдельных районах ягоды начали сморщиваться, листья получили ожоги, а лозы стали увядать. Кроме того, за год площадь действующих виноградников во Франции уменьшилась на 2,5%.

Больше всего от неблагоприятных условий может пострадать Шампань, там ожидается почти двукратное сокращение производства – на 49%. В Бургундии и Божоле объемы могут уменьшиться примерно на треть. В долине Луары прогнозируется снижение на 12%, в Шаранте – на 6%.

При этом в Бордо и Лангедок-Руссильоне производство, напротив, может немного вырасти. На этих территориях погодные условия в конце сезона оказались более благоприятными.

Высокая температура также повлияла на сроки уборки урожая: во многих винодельческих районах сбор винограда пришлось начать раньше обычного. Одновременно отрасль испытывает давление из-за снижения спроса, проблем с экспортом и продолжающегося сокращения площадей виноградников.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за аномальной жары и засухи может измениться вкус и цвет ряда сыров. По информации СМИ, в горном массиве Юра, где производят твердый сыр конте, высохли пастбища, из-за чего животноводы вынуждены раньше обычного кормить коров сеном для зимнего периода.

Засуха повлияла и на урожай кормовых культур – он оказался на 40–50% ниже обычного. Вследствие этого власти на время смягчили требования к производству ряда французских сыров с защищенным наименованием места происхождения. Среди них – бофор, реблошон, канталь, абонданс и фурм-д'Амбер.