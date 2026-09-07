Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 17:24

Экономика

Производство вина во Франции может снизиться до минимума за 30 лет

Фото: 123RF.com/helintonfantin

Объем производства вина во Франции по итогам 2026 года может составить 33,9 миллиона гектолитров. Такой результат станет одним из самых низких за три десятилетия, сообщает Life.ru со ссылкой на статистическую службу Министерства сельского хозяйства страны Agreste.

В пересчете на стандартные бутылки это около 4,5 миллиарда единиц. Годовой показатель может оказаться на 6% ниже прошлогоднего и на 17% меньше среднего значения за последние пять лет.

После благоприятного начала сезона ситуация с урожаем ухудшилась – виноградари столкнулись с засухой и несколькими волнами жары. В отдельных районах ягоды начали сморщиваться, листья получили ожоги, а лозы стали увядать. Кроме того, за год площадь действующих виноградников во Франции уменьшилась на 2,5%.

Больше всего от неблагоприятных условий может пострадать Шампань, там ожидается почти двукратное сокращение производства – на 49%. В Бургундии и Божоле объемы могут уменьшиться примерно на треть. В долине Луары прогнозируется снижение на 12%, в Шаранте – на 6%.

При этом в Бордо и Лангедок-Руссильоне производство, напротив, может немного вырасти. На этих территориях погодные условия в конце сезона оказались более благоприятными.

Высокая температура также повлияла на сроки уборки урожая: во многих винодельческих районах сбор винограда пришлось начать раньше обычного. Одновременно отрасль испытывает давление из-за снижения спроса, проблем с экспортом и продолжающегося сокращения площадей виноградников.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за аномальной жары и засухи может измениться вкус и цвет ряда сыров. По информации СМИ, в горном массиве Юра, где производят твердый сыр конте, высохли пастбища, из-за чего животноводы вынуждены раньше обычного кормить коров сеном для зимнего периода.

Засуха повлияла и на урожай кормовых культур – он оказался на 40–50% ниже обычного. Вследствие этого власти на время смягчили требования к производству ряда французских сыров с защищенным наименованием места происхождения. Среди них – бофор, реблошон, канталь, абонданс и фурм-д'Амбер.

Читайте также


экономикапогодаза рубежом

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика