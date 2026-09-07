Правительство РФ одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в космосе

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Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в рамках мирного использования космоса. Проект соглашения внесен госкорпорацией "Роскосмос" и одобрен министерством иностранных дел, министерством юстиции и другими неназванными федеральными ведомствами.

Госкорпорации "Роскосмос" вместе с МИД России предстоит провести переговоры с сербской стороной. Когда договоренность будет достигнута, документ будет подписан от имени правительства РФ.

Ранее сообщалось, что авиационные власти России и Сербии договорились расширить двустороннее воздушное сообщение, в частности, разрешить рейсы из сербских городов в Калининград. Уполномоченные сербские перевозчики получат возможность совершать регулярные рейсы из Сербии и обратно. Договоренность уже достигнута.

