Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:13

Наука

Китай запустил два спутника дистанционного зондирования Земли

Фото: depositphotos/cookelma​

Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Земли типа Dongfang Huiyan. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, запуск при помощи ракеты-носителя Jielong-3 был осуществлен в 10:38 по местному времени (05:38 по московскому) 5 августа из акватории вблизи города Хайян в провинции Шаньдун.

Спутники вышли на заданную орбиту.

Ранее космическое агентство NASA отложило запуск сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift. Он должен был пройти 2 июля на ракете Pegasus XL с атолла Кваджалейн, Маршалловы Острова. Однако техническая неполадка помешала запустить закрепленную под фюзеляжем самолета ракету.

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман охарактеризовал запуск спутника как миссию "с большим риском и большой выгодой". При этом он подчеркнул, что попытка спасти Swift обойдется дешевле, чем его замена.

Новости мира: SpaceX отложила испытательный полет Starship

Читайте также


науказа рубежом

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика