Китай запустил два спутника дистанционного зондирования Земли

Фото: depositphotos/cookelma​

Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Земли типа Dongfang Huiyan. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, запуск при помощи ракеты-носителя Jielong-3 был осуществлен в 10:38 по местному времени (05:38 по московскому) 5 августа из акватории вблизи города Хайян в провинции Шаньдун.

Спутники вышли на заданную орбиту.

Ранее космическое агентство NASA отложило запуск сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift. Он должен был пройти 2 июля на ракете Pegasus XL с атолла Кваджалейн, Маршалловы Острова. Однако техническая неполадка помешала запустить закрепленную под фюзеляжем самолета ракету.

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман охарактеризовал запуск спутника как миссию "с большим риском и большой выгодой". При этом он подчеркнул, что попытка спасти Swift обойдется дешевле, чем его замена.

