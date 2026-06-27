NASA готовит запуск спутника для спасения орбитальной обсерватории Swift

Фото: 123RF.com/3dsculptor

Космическое агентство NASA готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Утверждается, что запуск должен состояться не ранее вторника, 30 июня, с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана.

"Роботизированный спутник <...> состыкуется с Swift, схватит его и постепенно поднимет на заданную высоту в течение нескольких месяцев, предотвратив его возвращение в атмосферу Земли", – говорится в заявлении.

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман охарактеризовал запуск спутника как миссию "с большим риском и большой выгодой". Он добавил, что попытка спасти Swift обойдется дешевле, чем его замена.

Между тем российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в прошлом году. Кроме того, было реализовано 17 пусков ракет космического назначения. В их числе – ракета "Ангара-А5", которая впервые вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк.