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27 июня, 13:35

Происшествия

СК возбудил дело после отравления людей в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих человек в результате отравления в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

"<…> в частном доме в коттеджном поселке Бакеево городского округа Солнечногорск скончались двое мужчин 2000 года рождения, еще шестеро человек госпитализированы с признаками отравления", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной случившегося могло стать употребление наркотических веществ. В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, планируется назначение судебных экспертиз.

Состояние четырех госпитализированных оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области. Еще двое пострадавших отказались от дальнейшей госпитализации.

Ранее стало известно, что двое человек погибли и еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в ходе празднования дня рождения в Солнечногорске. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП.

При этом СМИ сообщали, что подростки отравились мефедроном. Свертки с веществом были изъяты с места происшествия, их направят на экспертизу.

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