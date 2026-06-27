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27 июня, 11:50

Происшествия

Двое человек погибли из-за отравления неизвестным веществом в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двое человек погибли, еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"<…> в частном домовладении на территории городского округа Солнечногорск в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек", – говорится в сообщении.

Двое пострадавших скончались до прибытия бригады скорой помощи, остальные были госпитализированы. В прокуратуре подчеркнули, что причины отравления будут установлены по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, предварительно, подростки отравились мефедроном. Свертки с веществом изъяты с места происшествия, их направят на экспертизу.

Ранее в Чувашии шесть детей попали в больницу после отравления арбузом. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. Главный внештатный диетолог регионального ведомства Алина Степанова отметила, что в ранних плодах может содержаться повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста.

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