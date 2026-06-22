Mash: на Бали вино унесло жизни трех россиян

Фото: телеграм-канал Mash

Трое российских туристов скончались и по крайней мере четверо пострадали после распития вина с метанолом на Бали. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, алкоголь, который распивали пострадавшие, продают в юго-западной части острова в продуктовых магазинах, причем на него годами жалуются туристы.

Отмечается, что в 2008 году от этого вина скончалась россиянка Елена Махова. Она купила вино в качестве сувенира и в компании друзей в городе Собинка выпила его.

Девушка была единственной, кто не смешал напиток с водкой. Однако именно последняя спасла ее знакомых. Махова же впала в кому, а потом умерла.

В конце 2025 года новой жертвой некачественного вина стал мужчина из России: его госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что речь шла о балийском вине.

Еще одна женщина, которой стало плохо из-за этого алкоголя, скончалась 21 июня. Об инциденте также сообщало РИА Новости.

По данным СМИ, она прилетела на остров 31 мая, а на следующий день почувствовала недомогание из-за местного вина. Женщину доставили в больницу, где она впала в кому. Позже у нее диагностировали смерть мозга.