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15 июня, 09:09

Происшествия

Впавшей в кому после местного вина россиянке на Бали диагностировали смерть мозга

Фото: 123RF.com/dekdoyjaidee

Врачи на Бали диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, впавшей в кому после предполагаемого отравления метанолом. Об этом сообщается в телеграм-канале, где идет сбор средств на ее лечение.

Знакомый пострадавшей 7 июня рассказал РИА Новости, что женщина прилетела на остров 31 мая, а уже 1 июня после употребления местного вина почувствовала резкое ухудшение состояния. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, затем она впала в кому. Медики предположили тяжелое отравление метанолом.

Близкие пытались организовать санитарную эвакуацию в Россию, однако результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ) показали отсутствие активности головного мозга, и врачи констатировали смерть мозга.

Тем не менее семья намерена провести дополнительные обследования, включая КТ с контрастированием, чтобы исключить любые сомнения. Близкие заявили, что продолжат борьбу за жизнь Анны. По данным организаторов сбора, перед клиникой уже образовалась задолженность, всего на лечение пациентки перечислено около миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили тело женщины в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

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