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12 августа, 20:14

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Daily Mail: продажа мумифицированных частей тела людей становится популярнее в Сети

Продажа мумифицированных частей тела людей становится популярнее в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Продажа мумифицированных частей тела в интернете становится все популярнее, однако продавцы не сообщают покупателям правила обращения с мумиями, что создает угрозу для здоровья человека. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное на платформах компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), сайтах онлайн-торговли и аукционных домов.

Исследователи выявили 128 объявлений о продаже мумифицированных останков, более половины из которых – головы. Продавцы не предоставляли покупателям инструкций по технике безопасности и часто отправляли посылки по почте.

"Большинство бактерий, грибов и дрожжей выживают, повторно заселяют останки и размножаются, используя доступный органический материал организма, особенно если останки подвергались манипуляциям и хранились в ненадлежащих условиях. Это может привести к появлению дополнительных опасностей биологического характера для живых существ", – говорится в исследовании.

На 13 образцах, продемонстрированных на фотографиях, исследователи заметили признаки предполагаемой грибковой колонизации, что указывает на неподходящие и нестабильные условия хранения. По словам экспертов, спящие споры грибов могут попасть в воздух. Некоторые из них способны вызвать тяжелое отравление, поражение головного мозга, рак, проблемы с печенью и почками, кожные заболевания и раздражение легких.

Ранее в Китае мужчина заявил, что его сын заболел после того, как поел из пакета, в котором оказалась летучая мышь. Инцидент произошел в городе Ниндэ. Мужчина опубликовал кадры, утверждая, что летучая мышь оказалась в мясном блюде, купленном в местном ресторане.

По словам мужчины, после употребления еды у сына началась тошнота. Родители обратились в больницу. Отец ребенка подал жалобу в органы по защите прав потребителей.

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