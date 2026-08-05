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05 августа, 16:22

В мире

Число случаев заражения "взрывной диареей" в США превысило 10 тысяч

Фото: 123RF.com/andreypopov

В США зарегистрировано более 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев циклоспороза – кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. Она вызывает длительную водянистую диарею, слабость, потерю аппетита и спазмы в желудке, сообщает Newsweek со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Заражение происходит при употреблении пищи или воды, загрязненных паразитом. CDC расследует несколько очагов инфекции, в том числе вспышку, связанную с салатом айсберг.

По обновленным данным, как минимум 517 пациентов были госпитализированы, двое скончались. Заболевание зафиксировано в 47 штатах в период с 1 мая по 3 августа.

Лидером по числу подтвержденных случаев остается штат Мичиган – там выявлено свыше 4 тысяч заболевших. Возраст пациентов варьируется от одного года до 98 лет, медианный возраст – 45 лет.

Между началом болезни и попаданием случая в отчетность может проходить до шести недель, поэтому официальные лица ожидают дальнейшего роста числа заражений. При этом фактическое количество заболевших может быть выше, так как не все обращаются за медицинской помощью.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее призвал отдыхать в России из-за риска инфекций за рубежом. По его словам, это не редкость, когда отдыхающие в Турции россияне зарабатывают себе еще и бактериальные инфекции.

Онищенко подчеркнул, что после отпуска нередко возникают различные осложнения и заболевания. Он призвал россиян быть разумными при планировании отдыха.

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