Экс-участница "Дома-2" Ирина Пинчук сняла брекеты после года лечения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pinchuk_official

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пинчук завершила ортодонтическое лечение и сняла брекеты, которые носила около года. Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), опубликовав видео из кабинета стоматолога.

На кадрах видно, как врач с помощью специальных инструментов аккуратно убирает конструкцию с зубов телезвезды. Во время процедуры специалист поинтересовался у Пинчук, не больно ли ей, на что она ответила отрицательно.

После снятия брекетов Пинчук эмоционально обратилась к подписчикам со словами: "Девки, все сюда! Мне сняли мясорубку с зубов!" Позже, уже по дороге домой, она записала еще одно видео, в котором призналась, что ей непривычно видеть себя без брекетов.

"Как мне непривычно! Это ужас! У меня такое ощущение, как будто мне уже не идет без брекетов. Теперь нужно как-то привыкать. Но зубки хорошие", – рассказала экс-участница "Дома-2", оценивая результат лечения.

Ранее актриса Кристина Асмус прервала отпуск в Египте из-за сильной зубной боли. Состояние оказалось настолько серьезным, что ей пришлось на сутки вернуться в Москву, где врачи после обследования провели ей срочную операцию. После лечения Асмус вернулась в Египет, чтобы продолжить отдых.