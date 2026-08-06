Активные жители предложили создать Аллею воинской славы в районе Щукино

Фото: Рената Миссан

В Москве на встрече "Щукино – территория памяти и славы" представили концепцию Аллеи воинской славы, которую планируют создать в районе, рассказал участник СВО, Герой России Эдуард Казымов.

Аллею предлагается организовать на участке улицы Народного Ополчения от станции МЦК "Панфиловская" до памятника танку Т-34-85. Здесь разместят стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также биографические справки и описания подвигов.

На аллее планируют проводить тематические мероприятия для школьников и студентов, а также цикл лекций о службе зенитчиков в годы войны.

Казымов отметил, что без опоры на историческую память невозможно патриотическое воспитание, а в Москве память о прошлом ощутима "на каждом шагу".

"В честь героев Великой Отечественной войны названы 164 улицы, проспекта, площади и переулка. Район Щукино в этом смысле выступает настоящим музеем истории под открытым небом", – отметил он.

Имена маршалов Конева, Малиновского, Мерецкова, Бирюзова, Василевского и других военачальников увековечены в названиях улиц и на памятниках района. Кроме того, здесь сохранился артиллерийский ДОТ Московской линии обороны и установлен мемориал танку Т-34-85, который служит напоминанием о расположении штабов 149-й танковой бригады и 182-го отдельного учебного танкового батальона.

В годы Великой Отечественной войны Щукино было одним из опорных пунктов противовоздушной обороны Москвы. Летом 1941 года территория находилась на кратчайшей трассе подлета немецкой авиации, поэтому здесь развернули плотную систему ПВО. Дополнительным рубежом служил взвод аэростатного заграждения между деревнями Спас и Щукино.

Москва укрепляет связь поколений и сохраняет историческую память. В образовательных учреждениях столицы действует более 500 патриотических клубов, в которых занимаются около 36 тысяч детей и подростков. Свыше 30 отрядов выезжают в экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны. Под патронатом московских школ и колледжей находится более тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков.

По информации правительства Москвы, в минувшем учебном году акции по сохранению исторической памяти объединили свыше 15 тысяч школьников и студентов колледжей. Только с начала 2026 года у памятников и мемориалов прошло около 500 таких мероприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица в рамках проекта "Молодежь Москвы" привлекает молодых ветеранов СВО к работе с подрастающим поколением. По его словам, за последние 1,5 года в патриотических мероприятиях проекта приняли участие около 85 тысяч человек. Ребята участвуют в спортивных тренировках и посещают места боевой славы.

