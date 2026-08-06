Bild: немецкое грузовое судно атаковано дронами в Черном море у Одессы

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Грузовое судно EMIL, которое принадлежит немецкой компании, было атаковано дронами в Черном море недалеко от Одессы. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, инцидент произошел 5 августа. Судно подверглось атаке приблизительно в 21 морской миле от Одессы. В результате нескольких ударов беспилотников на борту, предположительно, случился пожар, вышли из строя технические системы, и сухогруз не смог маневрировать.

Как сказано в материале, судно шло под флагом Либерии, однако его владельцем является гамбургская компания Johann M. K. Blumenthal GmbH&Co. KG. 11 членов экипажа были эвакуированы, они не пострадали. Все моряки являются иностранцами, немцев среди них нет.

Ранее беспилотники атаковали торговое судно "Янина" в Черном море, оно затонуло. Все 17 моряков, которые были на борту, эвакуировались. Отмечалось, что контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию и шел в международных водах.

Еще один инцидент произошел с судном Nadezhda, которое доставляло фрукты и овощи из Турции в Новороссийск. Оно подверглось атаке примерно в 20 морских милях от российского побережья. На момент происшествия на борту находились 22 моряка, 13 из которых – граждане Турции. Все они смогли эвакуироваться.

