Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 17:29

Происшествия
Главная / Новости /

Bild: немецкое грузовое судно атаковано дронами в Черном море у Одессы

Немецкое грузовое судно атаковано дронами в Черном море у Одессы

Фото: 123RF.com/1mario

Грузовое судно EMIL, которое принадлежит немецкой компании, было атаковано дронами в Черном море недалеко от Одессы. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, инцидент произошел 5 августа. Судно подверглось атаке приблизительно в 21 морской миле от Одессы. В результате нескольких ударов беспилотников на борту, предположительно, случился пожар, вышли из строя технические системы, и сухогруз не смог маневрировать.

Как сказано в материале, судно шло под флагом Либерии, однако его владельцем является гамбургская компания Johann M. K. Blumenthal GmbH&Co. KG. 11 членов экипажа были эвакуированы, они не пострадали. Все моряки являются иностранцами, немцев среди них нет.

Ранее беспилотники атаковали торговое судно "Янина" в Черном море, оно затонуло. Все 17 моряков, которые были на борту, эвакуировались. Отмечалось, что контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию и шел в международных водах.

Еще один инцидент произошел с судном Nadezhda, которое доставляло фрукты и овощи из Турции в Новороссийск. Оно подверглось атаке примерно в 20 морских милях от российского побережья. На момент происшествия на борту находились 22 моряка, 13 из которых – граждане Турции. Все они смогли эвакуироваться.

Читайте также


происшествия

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика